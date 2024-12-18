Песков заявил о соболезнованиях Путина после гибели генерала Кириллова

Президент России Владимир Путин вместе со всеми соболезнует в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все глубоко соболезнуют, и президент глубоко соболезнует в этой связи», — подчеркнул он.

Комментируя гибель Кириллова и его помощника в результате теракта, представитель Кремля отметил, что заказчики и исполнители уже известны.

«Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы», — подчеркнул Песков.

Также он отметил эффективную работу следователей, которые оперативно задержали подозреваемого в исполнении теракта.