Песков заявил о соболезнованиях Путина после гибели генерала Кириллова
Песков: Путин выразил глубокие соболезнования после гибели генерала Кириллова
Президент России Владимир Путин вместе со всеми соболезнует в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Все глубоко соболезнуют, и президент глубоко соболезнует в этой связи», — подчеркнул он.
Комментируя гибель Кириллова и его помощника в результате теракта, представитель Кремля отметил, что заказчики и исполнители уже известны.
«Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы», — подчеркнул Песков.
Также он отметил эффективную работу следователей, которые оперативно задержали подозреваемого в исполнении теракта.
Взрыв, приведший к гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, прогремел около дома на Рязанском проспекте Москвы утром 17 декабря.
Прибывшие на место следователи установили, что взрывчатку заложили в припаркованный около подъезда самокат.
Подозреваемого в организации теракта задержали на следующий день. Им оказался гражданин Узбекистана.
В ходе допроса мужчина признался, что его завербовали украинские спецслужбы. Бомбу он получил от куратора, а для отслеживания цели установил камеру в автомобиль каршеринга.
За выполнение задания задержанному пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.