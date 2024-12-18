Песков заявил о соболезнованиях Путина после гибели генерала Кириллова

Песков: Путин выразил глубокие соболезнования после гибели генерала Кириллова

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин вместе со всеми соболезнует в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все глубоко соболезнуют, и президент глубоко соболезнует в этой связи», — подчеркнул он.

Комментируя гибель Кириллова и его помощника в результате теракта, представитель Кремля отметил, что заказчики и исполнители уже известны.

«Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы», — подчеркнул Песков.

Также он отметил эффективную работу следователей, которые оперативно задержали подозреваемого в исполнении теракта.

Взрыв, приведший к гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, прогремел около дома на Рязанском проспекте Москвы утром 17 декабря.

Прибывшие на место следователи установили, что взрывчатку заложили в припаркованный около подъезда самокат.

Подозреваемого в организации теракта задержали на следующий день. Им оказался гражданин Узбекистана.

В ходе допроса мужчина признался, что его завербовали украинские спецслужбы. Бомбу он получил от куратора, а для отслеживания цели установил камеру в автомобиль каршеринга.

За выполнение задания задержанному пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

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