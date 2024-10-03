Похититель кенгурят несколько лет был в федеральном розыске

Источник 360.ru: похитителя кенгуру объявили в федеральный розыск в 2020 году

Похититель кенгурят, уроженец Вологодской области Иван Н. с 2020 года находился в федеральном розыске. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Ранее судим за кражу», — заявил он.

В 2019 году Ивана приговорили за воровство к условному сроку, но он сбежал. Условный срок заменили на реальный. В федеральном розыске мужчина уже четыре года.

Вора-форточника поймали в электричке. При нем была сумка, в которой находился кенгуренок. Когда сумку открыли, детеныш выскочил, но оперативники поймали его. Животное отдали на передержку в Ярославский зоопарк. Правоохранителям предстоит установить заказчика.

По данным Telegram-канала Baza, Иван успел продать одну особь, еще один похищенный кенгуренок погиб. На задержанного завели уголовное дело о краже.

О похищении кенгурят из калужского «Парка птиц» сообщили 1 октября. Животных могли украсть для частной коллекции. Telegram-канала ВЧК-ОГПУ* заявил о причастности к похищению карлика-натуралиста.

* Организация признана в России иностранным агентом.