«На них большой спрос». Двух кенгурят похитили из калужского зоопарка

Руководство «Парка птиц» под Калугой сообщило о краже двух кенгуру

Злоумышленники похитили двух кенгурят из «Парка птиц» в Жуковском районе Калужской области. Об этом 360.ru сообщило руководство зоопарка.

По словам представителя «Парка птиц», детенышей украли в ночь на 30 сентября.

«Этот подвид называется рыже-серый валлаби. Украли двух маленьких кенгурят. Возраст около полугода у них», — отметил он.

Представитель зоопарка предположил, что экзотических животных могли украсть для частной коллекции.

«Сейчас рынок животных достаточно узкий. Из Европы мало животных, и [на] них большой спрос: и зоопарки ищут, и частники ищут», — объяснил он.

Другой представитель экзотариума отметил, что пропажу заметили утром. По его словам, о детенышах кенгуру знали только работники зоопарка.

«Вчера украли кенгуру. Утром я кормить [их] пришел, это был день, 09:00. Маленькие они были, четыре-пять месяцев», — подчеркнул он.

Ранее в Ленобласти из зоопарка в «Охта парке» сбежал дикобраз. Жители Всеволожского района заметили, что он прогуливался неподалеку от жилых домов. Неравнодушные соседи поймали животное, отвели его в укромное место и накормили. Позже к ним приехали работники зоопарка, которые отвезли дикобраза домой.