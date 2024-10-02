Карлика-натуралиста заподозрили в краже кенгуру из российских зоопарков

К краже кенгуру из зоопарков в Ярославской и Калужской областях причастен карлик-натуралист, сообщили источники Telegram-канала ВЧК-ОГПУ *. По их информации, поймать предполагаемого преступника удалось только с помощью сотрудников спецслужб.

Правоохранители раскрыли уголовное дело, отметили авторы публикации. Подозреваемым оказался карлик-натуралист — из-за особенностей роста сначала его приняли за ребенка, а потом за женщину. В результате предполагаемого злоумышленника все же задержали — у него с собой была сумка с двумя похищенными в Калужской области кенгуру. Одно животное погибло.

«Другое изъято и будет помещено в Ярославский зоопарк на передержку», — уточнили журналисты.

По словам задержанного, он якобы договорился с заводчиком об обмене — вместо кенгуру он планировал получить обезьяну.

Из «Парка птиц» в Калужской области ранее похитили двух кенгурят. Руководство учреждения отметило, что на этих животных существует «определенный спрос».

* Организация признана в России иностранным агентом.