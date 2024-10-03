Похитителя кенгурят из российских зоопарков задержали
Источник 360.ru: ярославские полицейские задержали похитителя кенгурят
Ярославские полицейские задержали 31-летнего уроженца Вологодской области, подозреваемого в похищении кенгурят. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Форточник, небольшого роста — около 160 сантиметров», — рассказал он.
Задержание началось в электричке. У мужчины нашли сумку, в которой находился кенгуренок.
«Когда сумку открыли, кенгуренок выскочил, но опера его поймали. Кенгуренка передали в Ярославский зоопарк на передержку. Устанавливают заказчика», — добавил источник.
По данным Telegram-канала Shot, один из украденных детенышей погиб.
Источник 360.ru обратил внимание, что задержанный мужчина ранее уже был судим за кражу, а с 2020 года находился в федеральном розыске.
Telegram-канала ВЧК-ОГПУ* ранее сообщил, что к краже кенгуру из зоопарков в Ярославской и Калужской областях причастен карлик-натуралист.
О похищении кенгурят из калужского «Парка птиц» в Жуковском районе стало известно 1 октября. Сотрудники зоопарка не исключили, что животных украли для частной коллекции.
* Организация признана в России иностранным агентом.