Похищенную под Тюменью 13-летнюю школьницу вернули родителям

Похищенная несколько дней назад 13-летняя школьница из Тюменской области вернулась домой. Об этом 72.RU сообщила родственница девочки.

По словам женщины, подростка передали родителям вечером 3 февраля. Информацию о том, что ребенок вернулся домой, подтвердили в региональном главке МВД России. Источник издания отметил, что на территорию Тюменской области привезли не только пропавшую школьницу, но и ее похитителей.

О похищении семиклассницы у ворот школы в селе Княжево под Тюменью стало известно 31 января. Некоторые СМИ сообщали, что ребенка могли похитить, чтобы выдать замуж за представителя цыганской диаспоры.

Спустя несколько дней серую Kia Rio, на которой увезли девочку, сотрудники ГИБДД остановили в Саратовской области в 1600 километрах от ее дома. Тогда стало известно, что похищенную школьницу по цыганским обычаям выкрал 15-летний жених. Свадьбу собирались сыграть в Волгограде в ближайшее время.

Следователи завели уголовное дело о похищении ребенка.