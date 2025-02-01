Похищенная в тюменском селе школьница собиралась замуж за цыгана

Похищенную у ворот школы 13-летнюю жительницу села Княжево в Тюменской области выкрал по цыганским обычаям 15-летний жених. Об этом сообщил сайт 72.ru .

За невестой юноша приехал вместе с матерью. Также за рулем машины, в которую затолкали девочку, находился русский мужчина.

«Это цыгане из Волгограда», — добавил источник.

По предварительной информации, сама школьница была не против замужества. Свадьбу собирались сыграть в Волгограде в ближайшее время. Об общении девочки с парнем знала ее родная сестра.

Цыгане увезли семиклассницу за 1600 километров от дома. Разыскиваемый автомобиль сотрудники ГИБДД остановили в Саратовской области. В начале следующей недели школьницу привезут обратно к родителям.

Следователи завели уголовное дело о похищении ребенка.