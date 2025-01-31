Появились кадры похищения школьницы в Тюменской области

Момент похищения 13-летней школьницы в селе Княжево Тюменской области попал на видео. Кадры в Telegram-канале опубликовал региональный Следственный комитет.

На видео можно заметить, как неизвестный мужчина берет ребенка под руку и сажает в автомобиль. Всего в машине находились два человека, информация о местонахождении школьницы отсутствует.

СК завел уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки. Ведомство попросило сообщить любую информацию о ее местонахождении по телефону 8-904-491-43-25.

Мать похищенной в беседе с 360.ru отмечала, что преступление не было связано с традиционными обрядами вроде тех, которые проводят перед свадьбой. Женщина уточняла, что дочь общалась с молодым человеком другой национальности.

Telegram-канал Shot заявлял, что девочку могли похитить цыгане, желающие выдать ее замуж.