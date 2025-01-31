Школьницу из Тюменской области могли похитить, чтобы отдать замуж за цыгана

«Изучены записи с камеры видеонаблюдения, опрошены очевидцы. Продолжаются мероприятия, направленные на установление местонахождения девочки», — заявили сотрудники ведомства.

По данным Telegram-канала Shot, семиклассница пропала 30 января. Перед похищением 13-летняя девочка рассказала своим подругам, что в социальных сетях недавно познакомилась с молодым человеком, который оказался слишком настойчивым и начал ее преследовать. Подросток сказала, что боится его, и попросила у одноклассниц провожать ее домой после уроков.

В день пропажи девочки у школы с восьми утра и до 14:00 стояла серая Kia Rio. После окончания занятий в школе взрослый мужчина и молодой парень затолкали школьницу в эту машину и увезли. Увидевшие это школьники сразу рассказали о случившемся директору и она вызвала полицию. По предварительным данным, в автомобиле сидели члены цыганской диаспоры Тюменского района, которые хотели насильно выдать подростка замуж.