Похищенную в тюменском селе Княжево школьницу нашли

Поиски похищенной неизвестными мужчинами 13-летней школьницы из села Княжево Тюменской области прекратились. Девочку нашли за пределами родного региона. Об этом со ссылкой на родных подростка и не связанный с семьей источник сообщило издание 72.ru .

Собеседники журналистов отказались раскрыть подробности похищения и обнаружения девочки. Подтверждений от правоохранительных структур Тюменской области пока нет.

Региональный главк СК ранее опубликовал видео с моментом похищения ребенка. На кадрах видно, что школьницу затолкали в серый автомобиль Kia Rio двое неизвестных. Криминалисты завели уголовное дело о похищении ребенка.

Мать похищенной девочки в комментарии 360.ru заявила, что автомобиль, на котором увезли дочь, находился прямо около ворот школы. Собеседница добавила, что девочка не посвящала родных в свои отношения и о круге ее общения семья ничего не знала.

Версию о том, что дочь могли похитить представители цыганской диаспоры, чтобы выдать замуж, мать школьницы не подтвердила. Она пояснила, что в поселке все христиане и подобных традиций у местных жителей нет.