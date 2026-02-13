Житель Башкирии отрубил голову матери и попытался спрятать ее останки

Жителя Кумертау взяли под стражу на два месяца за жестокое убийство матери. Об этом сообщили в пресс-службе судов Башкирии.

Согласно материалам дела, молодой человек поссорился с матерью и решил ее убить. Для этого он взял в ванной топор, зашел на кухню, где сидела женщина, повалил ее на пол и отрубил голову.

Затем он расчленил тело, спрятав части в полиэтиленовые пакеты, стеклянные банки и пластиковые тазы.

Обвиняемый и его защитник ходатайствовали о более мягкой мере пресечения, но суд решил иначе. Постановление не вступило в законную силу.

