Интерпол объявил в розыск украинку по делу о покушении на олигарха Ермолаева

Интерпол объявил в розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В ориентировке указано, что подозреваемая родилась 26 июня 1987 года. Приметы: брюнетка, на правой руке от плеча до локтя татуировка, возможно, в виде змеи. Владеет немецким языком. На розыск Березовской выдали «красное уведомление» — запрос на ее задержание во всех странах.

Ранее французские газета Le Figaro сообщала, что злоумышленница замаскировалась под мужчину и привела взрывное устройство дистанционно, когда рядом проходила спутница Ермолаева Анна Насобина. Женщина получила тяжелые ранения, врачам пришлось частично ампутировать обе ноги.

По версии телеканала BFMTV, сейчас Березовская может находиться находится на территории Германии и продолжать маскироваться.

Бывший сотрудник СБУ заявлял, что Ермолаев готовил доклад о коррупции на Украине для Европарламента.