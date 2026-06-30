Власти Монако назвали взрыв покушением на убийство, а не терактом

Генпрокурор Тибо: взрыв в Монако не рассматривается как теракт

Взрыв в Монако не планируют квалифицировать как теракт. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор княжества Стефан Тибо, слова которого привел французский телеканал TF1 .

«У нас нет оснований для этого», — подчеркнул он.

По словам Тибо, криминалисты расследуют дело по статье о покушении на убийство. Пострадали мужчина, женщина и 13-летний мальчик. Генпрокурор подчеркнул, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

При этом он отметил, что подозреваемый остается на свободе. Правоохранительные органы пытаются отследить, куда он скрылся после преступления.

Взрыв прогремел накануне поздно вечером. Неизвестный оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла и скрылся.

Информированный источник AFP в следственных органах подтвердил, что один из пострадавших — проживающий в Монако украинский бизнесмен и владелец группы Alef Вадим Ермолаев. Официально эта информация не подтверждена.