Пашаева доставили в военный суд для избрания меры пресечения

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева доставили в Московский гарнизонный военный. Там ему изберут меру пресечения. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Подозреваемого в особо крупном мошенничестве привезли к зданию суда в автозаке. Он вышел машины в сопровождении силовиков.

Следствие попросило арестовать Пашаева, сообщили ТАСС в суде.

Экс-адвоката задержали накануне в Москве. По данным СК, в феврале Пашаев пообещал мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому освободить его и жену от уголовной ответственности за вознаграждение. Бизнесмен передал экс-адвокату 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

Пашаева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии.