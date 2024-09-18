Пашаева доставили в военный суд для избрания меры пресечения

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева доставили в Московский гарнизонный военный. Там ему изберут меру пресечения. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.
Подозреваемого в особо крупном мошенничестве привезли к зданию суда в автозаке. Он вышел машины в сопровождении силовиков.
Следствие попросило арестовать Пашаева, сообщили ТАСС в суде.
Экс-адвоката задержали накануне в Москве. По данным СК, в феврале Пашаев пообещал мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому освободить его и жену от уголовной ответственности за вознаграждение. Бизнесмен передал экс-адвокату 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Пашаева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии.
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