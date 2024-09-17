Блиновский передал экс-адвокату Пашаеву 18,5 миллиона рублей
Baza: муж Блиновской передал Пашаеву 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов
Бывший адвокат Эльман Пашаев получил от супруга блогера Елены Блиновской Алексея 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«Алексей Блиновский передал Эльману Пашаеву 18,5 миллиона рублей и 300 000 долларов США», — рассказал источник Telegram-канала.
После этого адвоката задержали сотрудники правоохранительных органов в Москве. По данным следствия, Пашаев в феврале убедил Блиновского в том, что он может за денежное вознаграждение освободить от уголовной ответственности его жену. Блиновский согласился и передал средства. Позже экс-адвоката обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии. Сейчас Пашаеву избирают меру пресечения.