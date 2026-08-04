«Другие просто стояли и смотрели». В Адыгее в компьютерном клубе избили подростка

Мужчина избил подростка в компьютерном клубе в Адыгее, у ребенка — гематомы и стресс. Подробности — в материале 360.ru.

ЧП произошло в одном из развлекательных заведений поселка городского типа Яблоновский. В ходе конфликта неизвестный мужчина ударил подростка. Видеозапись попала в Сеть, полиция Тахтамукайского района инициировала проверку по факту нанесения побоев несовершеннолетнему.

Мать пострадавшего Жанна рассказала обстоятельства произошедшего со слов сына. Мальчик перед походом в компьютерный клуб покупал чипсы, и в этот момент к нему подошел мужчина и начал «хватать за горло и поднимать до потолка». После того, как мальчик сел за компьютер, неадекватный посетитель «начал к нему привязываться», поведала Жанна.

«Мой сын стал защищаться, и в итоге он его начал бить и вытащил на улицу. <…> Мамочки на площадке это все увидели и заступились. А все, кто находился в клубе и смотрел на это происшествие, то есть там другие парни взрослые, они просто стояли и смотрели. Друзья, я так понимаю, нападавшего», — рассказала мать пострадавшего.

По словам Жанны, у мальчика сильный стресс, болит ухо и голова, на лице с левой стороны образовалась гематома. Позже полиция сообщила ей, что нападавшего задержали.

На допросе мужчина признался, что погорячился, применив силу против несовершеннолетнего.

«Хочу внести ясность в то, что какого-то межнационального и религиозного подтекста в моих действиях ни в коем случае не было. Я совершил ошибку, которую полностью принимаю, и хочу извиниться глубочайше, принести свои глубочайшие изменения перед малышом, перед его родителями, также перед теми, кого как-то задели мои действия, кого задели эти видео», — заявил на камеру нападавший.