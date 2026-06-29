СК завел дело после избиения ребенка в детском лагере на Камчатке

Следственный комитет по Камчатскому краю завел уголовное дело после насилия против 13-летнего мальчика со стороны сверстников в детском лагере «Волна». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, ребенок подвергся физическому насилию и другим противоправным действиям со стороны сверстников.

Правоохранители считают, что ситуация могла произойти из-за ненадлежащей работы сотрудников и руководства лагеря.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. Действиям участников инцидента дадут правовую оценку.

Мама пострадавшего ребенка уточнила РИА «Новости», что отвезла двух детей в лагерь 1 июня. Позднее дочь сообщила ей, что брата травят, а 19-го числа его избили в столовой. Вожатая не вмешивалась в ситуацию, а родителям заявила: «Ваш сын задирался — вот и получил».

В мае воспитательница в частном детском саду Уфы избила четырехлетнюю девочку.