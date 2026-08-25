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    Мать на Камчатке избила четырехлетнюю дочь до кровоподтеков в глазах

    rolf kremming via www.imago-imag/www.imago-images.de
    Фото: rolf kremming via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

    Администрация Елизовского района изъяла четырехлетнюю девочку у матери. Женщина избила дочь до кроподтеков в глазах и держала в неподходящих для воспитания детей условиях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

    Родственница 23-летней матери привела девочку к врачам. Они настояли на госпитализации и обратились к правоохранителям, так как у четырехлетней пациентки обнаружили множественные поверхностные травмы головы, субконъюнктивальные кровоизлияния обоих глаз, ушибы тканей лица и тела.

    Полицейские проверили условия жизни семьи. В доме не было продуктов и спального места для ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

    Районная администрация решила изъять девочку. После выписки из больницы она отправится в специализированное учреждение.

    Ранее в Нижегородской области оштрафовали мать пятерых детей. Она попала на видео в состоянии опьянения.