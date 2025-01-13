Ослепившего жену раввина Бороды хирурга оставили под домашним арестом

Замоскворецкий суд Москвы оставил под домашним арестом пластического хирурга Катерину Ланскую, подпавшую под уголовное дело после неудачной блефаропластики жены главы Федерации еврейских общин России Александра Бороды. Об этом 360.ru заявил представляющий интересы пострадавшей адвокат Андрей Алешкин.

Он подчеркнул, что меру пресечения для обвиняемой продлили до 14 февраля.

«В ближайшее время мы подадим гражданский иск о возмещении морального и материального ущерба», — добавил Алешкин.

Супруга Александра Бороды обратилась в московскую клинику для проведения пластической операции по подтягиванию век осенью 2023 года. После хирургического вмешательства у пациентки резко упало зрение. Врачи диагностировали у пострадавшей помутнение роговицы и атрофию зрительного нерва

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, против проводившей операцию хирурга Катерины Ланской. В конце декабря прошлого года обвиняемая подала ходатайство для обжалования домашнего ареста.