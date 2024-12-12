Экспертиза подтвердила причину слепоты жены Федерации еврейских общин РФ из-за «пластики»

Жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды ослепла после пластической операции. В своих увечьях женщина обвинила пластического хирурга Екатерину Л. Заключение экспертизы, подтвердившей причину вреда здоровью женщины, оказалось в распоряжении 360.ru.

Согласно документам, Борода прошлой осенью обратилась в клинику с жалобами на нависание верхних век, асимметрию болей и слезотечение.

Ей решили провести пластическую операцию. При этом анамнез, согласно заключению, собрали недостаточно тщательно и упустили из виду важные факторы, из-за которых операцию необходимо было скорректировать.

Через несколько дней после вмешательства хирургов пострадавшая пожаловалась на то, что она не может сомкнуть веки и стала намного хуже видеть. Врачи диагностировали ей атрофию зрительного нерва и помутнение роговицы. Один глаз у женщины видит всего на 2%, другой — на 5%.

Эксперт вынес заключение, что в клинике допустили много ошибок при лечении Бороды и ведении документации.

Адвокат Андрей Алешкин заявил 360.ru, что попросил прокурора Москвы взять дело на контроль. Он выразил надежду, что предъявление обвинения не затянется так же надолго, как экспертиза.

«В настоящее время следствием предпринимаются попытки вызова в следственные органы врача, которая уклонилась от вызова», — уточнил он.

По словам адвоката, медик не пришла к следователю под надуманным предлогом — якобы она заболела COVID-19.

Ранее в Москве отправили под домашний арест пластического хирурга Татьяну Станкевич, изуродовавшую двух пациенток.