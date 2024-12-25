Хирург обжаловала домашний арест по делу о блефаропластике жене раввина

Пластический хирург, сделавшая неудачную блефаропластику жене главы Федерации еврейских общин России Александра Бороды, после чего та почти ослепла, обжаловала решение суда о домашнем аресте. Об этом сообщили РИА «Новости» в Замоскворецком суде столицы.
Адвокаты Андрей Алешкин и Александр Добровинский, представляющие интересы потерпевшей, сообщили о задержании хирурга 23 декабря. Добровинский также заявил, что ему звонили от имени врача и предлагали взятку за закрытие дела, но он категорически отказался.
Прошлой осенью Борода обратилась в клинику, чтобы сделать пластическую операцию на лице, однако после этого пожаловалась на то, что стала намного хуже видеть и не может сомкнуть веки. Ей диагностировали помутнение роговицы и атрофию зрительного нерва. Хирурга заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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