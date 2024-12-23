Следствие потребует избрать меру пресечения врачу, покалечившему жену раввина Бороды

Следствие собирается ходатайствовать об избрании меры пресечения пластическому хирургу Екатерине Л., из-за которой ослепла жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды. Об этом сообщил источник 360.ru.

Дело направят в Замосковорецкий суд.

«Постановление: привлечь Екатерину Л. <…> в качестве обвиняемой по уголовному делу <…>, предъявив ей обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части второй статьи 238 УК РФ», — говорится в материалах.

Хирурга задержали 23 декабря, сообщил адвокат Андрей Алешкин. У врача прошли обыски. Ее заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержанная не признала вину.

Жена президента Федерации еврейских общин обратилась в клинику прошлой осенью с просьбой сделать ей пластическую операцию на лице. После процедуры женщине диагностировали атрофию зрительного нерва и помутнение роговицы.