Охранник техникума в Анапе посмертно станет лауреатом премии Кеосаяна

Вторым лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна станет охранник, погибший при нападении студента на индустриальный техникум в Анапе. Главный редактор телеканала RT, вдова телеведущего Маргарита Симоньян сообщила об этом ТАСС .

«Обязательно», — сказала она.

Миллион рублей получит семья покойного. Охранник индустриального техникума умер 11 февраля при нападении вооруженного студента, взяв удар на себя и успев вызвать экстренные службы.

Симоньян учредила премию имени Кеосаяна, вдохновившись поступком воспитательниц из Бугуруслана. Лия Галеева и Людмила Платонова остановили пьяного мужчину, который ворвался в детсад с ножом. Женщины стали первыми лауреатами премии.

Кеосаян умер в ночь на 26 сентября 2025 года после девяти месяцев комы из-за проблем с сердцем. Он перенес два инфаркта и клиническую смерть.