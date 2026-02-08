Симоньян учредит премию Тиграна Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян учредит премию в честь своего покойного мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщил RT .

Журналистка объяснила, что вдохновилась героической историей с воспитательницами детсада в Оренбургской области. Две женщины смогли сами остановить напавшего на учреждение вооруженного мужчину и заперли его в подвале, защитив детей.

«Я учреждаю премию, премию имени Тиграна. Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама», — подчеркнула Симоньян.

Размер награды составит миллион рублей. Журналистка планирует выдавать премию не реже чем десять раз в год.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что воспитательниц из Бугуруслана наградят премией в полмиллиона рублей. Он отметил, что сотрудницы детсада храбро оборонялись от преступника и защитили воспитанников.