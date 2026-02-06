Воспитательницы, защитившие детей в Бугуруслане, получат по 500 тысяч рублей

Двух воспитательниц, которые храбро оборонялись от мужчины с ножом в Бугуруслане, поощрят премиями в полмиллиона рублей. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

С воспитательницами-героинями встретился глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко.

«Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тысяч рублей», — отметил Солнцев.

Неадекват с ножом утром 5 февраля взломал дверь детсада и проник внутрь. Воспитательница Лия Галеева задержала вооруженного мужчину и вместе с музыкальным работником Людмилой Платоновой заперла его. Благодаря женщинам никто из детей не пострадал. Воспитательницы удержали преступника до прибытия полиции и Росгвардии.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. По версии правоохранителей, ворвавшийся в детсад мужчина был пьян.