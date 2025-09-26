Тигран Кеосаян умер после девяти месяцев комы. Чем известен режиссер и телеведущий

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. Об этом сообщила его жена, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В начале года он пережил клиническую смерть, после чего впал в кому, в которой провел девять месяцев. Умер Кеосаян, не приходя в сознание. О жизненном пути режиссера, его карьере и главных кинокартинах — в материале 360.ru.

Биография Тиграна Кеосаяна Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 в Москве. Он был вторым ребенком актрисы Лауры Геворкян и кинорежиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна. Того самого, что подарил советским зрителям все три части приключений «Неуловимых мстителей».

Фото: Эдмонд Кеосаян / Википедия

После школы Кеосаян-младший год проработал на киностудии «Мосфильм», а после, как и старший брат Давид, решился продолжить династию и поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Его сокурсниками были Александр Баширов, Рената Литвинова, Иван Охлобыстин. Правда, в учебе пришлось сделать перерыв на службу в войсках ПВО. Еще будучи студентом, Кеосаян поставил свой первый фильм — 18-минутную драму на тему дедовщины «Солнечный берег», в которой снялся еще один его однокурсник, тоже сын знаменитого режиссера, Федор Бондарчук. В 1992-м вышла первая полнометражная картина — криминальная мелодрама «Катька и Шиз».

Фото: Тигран Кеосаян. Alexei Moschenkov / www.globallookpress.com

Незатейливое кино не стало прорывом для молодого режиссера. Вместе с братом они создали студию Gold Vision, где в компании с Бондарчуком снимали видеоклипы для звезд отечественного шоу-бизнеса того времени: Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского и тогдашней девушки Кеосаяна Натальи Ветлицкой.

Заказчики были довольны: снимали все-таки не безвестные «мальчики с улицы», а дети знаменитых родителей, имена которых знала вся страна. Так молодые режиссеры получали практику и известность в кругах шоу-бизнеса и неплохо зарабатывали. Со временем Кеосаян отошел от клипмейкерства: сосредоточился на кинофильмах, начал снимать сериалы, занялся продюсерской деятельностью. Однако повторить успех отца не получилось, даже при поддержке кинобоссов и государства. Хотя некоторые картины — вроде «Ландыша серебристого» — были тепло встречены зрителями.

Заметной работой стала снятая к зимним праздникам картина «Бедная Саша». Там снялся невероятный актерский состав: Александр Збруев, Вера Глаголева, Борис Сичкин, Ольга Волкова, Армен Джигарханян, Нина Русланова, Владимир Долинский. Но даже они и бесконечные телеэфиры не сделали фильм народным любимцем уровня «Иронии судьбы».

Впрочем, режиссер быстро переквалифицировался в ведущего ток-шоу: «Вечер с Тиграном Кеосаяном», «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном», «Хватит молчать!» — помните их? Также Кеосаян охотно принимал приглашения высказать свою экспертное мнение на площадках коллег по голубому экрану.

Личная жизнь Кеосаяна Кеосаян впервые женился в 1993-м на актрисе и телеведущей Алене Хмельницкой. Она снималась во многих кинокартинах мужа: «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной», «Мираж» и других. С 2009 по 2010 год вместе с супругом вела телешоу «Ты и я» о тайнах семейной жизни звезд. В браке родились две дочери — Александра и Ксения. Однако в 2014-м, спустя четыре года после рождения младшей, пара развелась. Впрочем, режиссер и актриса к тому моменту уже несколько лет не жили вместе.

Фото: Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая. Valeria Lukyanova / www.globallookpress.com

С 2012-го Кеосаян начал встречаться с главным редактором телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. Спустя год у них родилась Марьяна, потом появился сын Баграт, а в 2019-м — вторая дочь Маро. Официально счастливые родители расписались только в 2022 году. Вместе со второй супругой, которая выступала в качестве сценариста, Кеосаян создал фильмы «Море. Горы. Керамзит» о строительстве олимпийских объектов в Сочи и «Крымский мост. Сделано с любовью!». Несмотря на поддержку государства (в том числе финансовую и информационную), эти работы едва ли войдут в золотой фонд отечественного кино.

Фото: Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (в центре) и режиссер на премьере сериала «ГДР. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Причина смерти Тиграна Кеосаяна Режиссер перенес два инфаркта миокарда — в 2008-м и 2010-м. Несмотря на настойчивые рекомендации врачей, Кеосаян так и не бросил курить. В конце декабря 2024-го он снова попал в больницу с больным сердцем. После Нового года Кеосаяну стало хуже, он пережил клиническую смерть и находился в коме. Симоньян предупредила в соцсетях, что состояние мужа очень тяжелое, и попросила помолиться за него. В пятницу, 26 сентября, журналистка сообщила, что ее супруг скончался. Ему было 59 лет. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — попросила Симоньян.