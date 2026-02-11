Первую пулю стрелка в Анапе принял охранник, он погиб

Губернатор Кондратьев подтвердил гибель охранника при стрельбе в техникуме Анапы

При стрельбе в техникуме Анапы погиб охранник, который первым принял на себя удар нападавшего. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале .

Глава региона подтвердил гибель сотрудника охраны учебного заведения.

«Он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Кондратьев.

По предварительным данным, еще двое человек получили ранения средней тяжести. Информация о пострадавших уточняется. На месте дежурят бригады скорой помощи.

Губернатор назвал случившееся чудовищным преступлением и поблагодарил силовиков и сотрудников Росгвардии за оперативное задержание нападавшего.

Анапский межрайонный прокурор выехал на место и координирует работу спецслужб. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту стрельбы в учебном заведении. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и мотивы действий нападавшего.