Криптомошенник Новак перед смертью пытался занять крупную сумму денег

Криптомошенник Роман Новак перед смертью сообщил, что находится в Омане и ему нужна крупная сумма денег. Скриншот переписки с неизвестным лицом опубликовал Telegram-канал Mash.

Новак писал, что якобы застрял в горах на границе с Оманом и не может заплатить людям за работу. По словам пострадавшего, он смог взять дважды по 200 тысяч долларов. В итоге первую сумму он вернул вовремя, а вторую уже с задержкой.

По данным авторов канала, после отказов в займе Новак предлагал продать долю в своей компании. Из-за своих больших долгов он выпрашивал деньги у всех подряд.

Ранее стало известно об убийстве криптомошенника Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ. По предварительным данным, супругов похитили с целью вымогательства денег. Когда похитители не получили желаемых средств, они жестоко расправились с россиянами.

Полицейские установили личности подозреваемых в убийстве Новака и его жены. Задержания проходили в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.