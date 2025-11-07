Смерть криптомошенника Новака сочли постановкой для ухода от долгов

Mash: инвесторы не поверили в смерть криптомошенника Новака и сочли это бегством

Объявленный убитым в Объединенных Арабских Эмиратах криптомошенник Роман Новак мог инсценировать свою смерть, чтобы сбежать от долгов. Об этом со ссылкой на участников рынка виртуальных валют сообщил Telegram-канал Mash .

Собеседники канала пояснили, что Новак всегда привлекал средства под различные проекты, а собрав крупную сумму, сбегал вместе с деньгами.

В частности, после привлечения инвестиций на 500 миллионов долларов для создания приложения Fintopio Новак скрылся в Южной Африке.

Отец супруги криптомошенника также не верит в гибель дочери и зятя, считая, что пара решила в очередной раз скрыться с деньгами инвесторов.

Следователи Санкт-Петербурга завели уголовное дело об убийстве двух лиц после исчезновения семейной паре в ОАЭ. В пресс-службе ведомства уточнили, что с заявлением обратились родственники пропавших без вести.

По данным следствия, в минувшее воскресенье, 2 ноября, супруги готовились к встрече с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель доставил их на стоянку у озера, где пара пересела в другую машину. После отъезда молодые люди перестали выходить на связь.

Криминалисты вошли в контакт с правоохранительными органами ОАЭ для установления местонахождения пропавших.

Издание 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Роман Новак и его супруга Анна стали жертвами похитителей-вымогателей.

По данным журналистов, билинги мобильных телефонов пары фиксировали в Хатте, Омане и Кейптауне, где сигнал пропал. Вероятно, похитители не получили от заложников выкуп и расправились с ними.

Источники заявили, что всех причастных к убийству уже задержали. Они оказались гражданами России, в ближайшее время подозреваемых доставят в Санкт-Петербург.