Обвиняемый по делу о некачественных сухпайках для Минобороны не признал вину

Фигурант дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны Валерий Ковалевич не признал вину. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Ковалевич вину не признал», — заявил следователь.

До этого стало известно, что обвиняемые по этому делу не возмещают ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.

Речь идет о расследовании в отношении топ-менеджмента АО «Грязинский пищевой комбинат». Правоохранители арестовали Валерия Ковалевича, Александра Михайленко и Эльвиру Смирнову за ненадлежащее оказание услуг по организации питания для нужд Минобороны.

Ранее появилась информация, что неустановленные подозреваемые по этому делу могли скрыться за границей.

В июне по делу о сухпайках арестовали бизнесмена Игоря Котельникова. Однако в середине июля он умер в следственном изоляторе из-за проблем с сердцем. Осенью свидетели подтвердили причастность мужчины к делу.