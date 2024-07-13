Бизнесмен Игорь Котельников умер в СИЗО

Бизнесмен Игорь Котельников, находившийся в СИЗО по делу о взятках чиновникам Минобороны, умер от остановки сердца. Об этом член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева сообщила в статье для «Московского комсомольца» .

Мужчине стало плохо в карцере московского СИЗО № 4 («Медведь»).

«Спасти его не удалась — 52-летний мужчина умер, у него остановилось сердце», — написала Меркачева.

Член президентского Совета по правам человека добавила, что камеры в этом СИЗО забиты людьми. В своем Telegram-канале Меркачева назвала изолятор «Медведь» плохим местом.

Правозащитница подчеркнула, что в этих карцерах уже умирали люди. Проверки показали, что в них не самые лучшие условия содержания.

Ранее начальника Управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. При обыске у него изъяли наличные на сумму более 100 миллионов рублей. В доме Кузнецова обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. Чиновник останется в СИЗО до 12 октября.

Бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова тоже обвинили в получении взяток. Он останется под стражей до 23 сентября.