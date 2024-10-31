Обвиняемые по делу о некачественном питании для армии РФ не возместили ущерб

Обвиняемые по делу о некачественном питании для российской армии не возмещают ущерб. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.
«Ущерб по делу остается все тем же — 1,3 миллиарда рублей», — заявил собеседник агентства.
Речь идет о деле в отношении топ-менеджмента АО «Грязинский пищевой комбинат». Суд арестовал фигурантов Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову из-за ненадлежащего оказания услуг по организации питания для нужд Минобороны.
Летом «Грязинский пищевой комбинат» приостановил деятельность и прекратил принимать заказы. Некоторых работников уволили, они устроились в другие организации. Предприятие исправно выполняло обязанности перед Минобороны, сообщил представитель компании.
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