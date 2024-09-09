Свидетели подтвердили причастность к растрате умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках

Свидетели подтвердили причастность бизнесмена Игоря Котельникова, умершего в СИЗО, к уголовному делу о поставках некачественных сухпайков российской армии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы суда.

По информации агентства, представленные суду документы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Котельникова к совершению инкриминируемого ему преступления.

Из материалов дела следует, что Котельников мог скрыться от следствия или препятствовать расследованию. Сам бизнесмен с обвинением не согласился и просил назначить ему домашний арест. Предприниматель умер в СИЗО в середине июля из-за проблем с сердцем.

В начале августа стало известно о задержании экс-заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова. Его обвинили в растрате при организации поставки девяти миллионов пайков для нужд ВС России.