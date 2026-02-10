Объявлены дата и место похорон убитого 9-летнего мальчика в Петербурге

Похороны похищенного с парковки в Красносельском районе Санкт-Петербурга и убитого девятилетнего мальчика пройдут 11 февраля. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» инициативная группа.

«Прощание состоится в среду, 11 февраля, ориентировочно около часа дня (с возможным отклонением плюс-минус час). Все, кто хочет выразить свою скорбь и проводить [мальчика] в последний путь, смогут сделать это на Южном кладбище, на центральной площади у часовни», — объявили активисты.

За порядком на месте проведения панихиды проследят сотрудники полиции и Росгвардии. Организаторы попросили гостей воздержаться от расспросов в адрес семьи.

Мальчик пропал 30 января на парковке у магазина «Лента» на Таллинском шоссе. В ночь на 3 февраля его тело нашли нашли у Нижнего Шингерского водопада. Подозреваемого в убийстве заключили под стражу. Сначала семья планировала провести похороны в закрытом формате. Деньги на погребение собрали инициативные жители, только в первый день на счет поступило почти 670 тысяч рублей.