Дело о халатности возбудили после убийства девятилетнего мальчика в Петербурге

Уголовное дело о халатности возбудили против должностных лиц школы и социального учреждения Красносельского района после убийства девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Не проводили индивидуальную профилактическую работу с матерью 9-летнего ребенка, тело которого было обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе», — уточнили в СК.

Чиновники знали, что дети жили в антисанитарных условиях, бродяжничали и попрошайничали. Мать не выполняла своих родительских обязанностей.

Семья, где воспитывалось семеро детей от полугода до 12 лет, стояла на учете в органах профилактики с 2025 года.

По подозрению в убийстве ребенка задержали Петра Жилкина. Он признался в преступлении и рассказал, что несколько раз ударил мальчика, а затем отвез его к водоему, привязал тело к трубам и утопил.