Похороны убитого 9-летнего мальчика в Петербурге будут закрытыми

Похороны девятилетнего мальчика, погибшего в Санкт-Петербург, пройдут в закрытом формате. Об этом сообщил юрист Никита Сорокин, представляющий интересы семьи, в беседе с «КП-Санкт-Петербург» .

Родные сознательно отказались от публичной церемонии: семья не хочет превращать прощание в массовую акцию. Мать переживает страшную утрату, а присутствие посторонних может спровоцировать конфликты и попытки хайпа, пояснил адвокат.

Сорокин также опроверг слухи о неблагополучии семьи. Родители не состоят ни на каких учетах, это обычная многодетная семья с небольшим доходом. Юрист лично побывал у них дома и отметил, что дети обеспечены всем необходимым, а родители тяжело переживают произошедшее.

Павел пропал 30 января: мужчина увез его от гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Поиски продолжались несколько дней — в них участвовали полиция и более 200 волонтеров. В ночь на 3 февраля тело ребенка нашли у Нижнего Шингерского водопада. Место указал обвиняемый в убийстве — 38-летний Петр Жилкин.