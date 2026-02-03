Стала известна причина смерти девятилетнего мальчика в Ленобласти
Мальчик, тело которого обнаружили в Ленобласти, погиб от удара кулаком по голове. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Следователи установили, что обвиняемый в убийстве 38-летний мужчина 30 января посадил к себе в машину девятилетнего мальчика. Во время конфликта со школьником преступник ударил его кулаком по голове.
«От полученных повреждений ребенок скончался на месте», — уточнили в ведомстве.
Далее фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан.
Мужчина признал вину. По его словам, мальчик отказался за деньги вступать с ним в интимную связь. После убийства школьника педофил следил за поисками и просил свою девушку придумать ему алиби.