Стала известна причина смерти девятилетнего мальчика в Ленобласти

Мальчик, тело которого обнаружили в Ленобласти, погиб от удара кулаком по голове. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Следователи установили, что обвиняемый в убийстве 38-летний мужчина 30 января посадил к себе в машину девятилетнего мальчика. Во время конфликта со школьником преступник ударил его кулаком по голове.

«От полученных повреждений ребенок скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

Далее фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан.

Мужчина признал вину. По его словам, мальчик отказался за деньги вступать с ним в интимную связь. После убийства школьника педофил следил за поисками и просил свою девушку придумать ему алиби.