Стали известны новые детали о похищенном в Петербурге мальчике

78.ru: 9-летний мальчик, которого похитил Жилкин, был жив на момент утопления

Мальчик из Санкт-Петербурга, в похищении которого признался Петр Жилкин, был жив на момент утопления. Об этом сообщило издание 78.ru .

Источник в беседе с журналистами не исключил, что мужчина мог удушить ребенка.

В пятницу, 6 февраля, стало известно, что уголовное дело о халатности возбудили против должностных лиц школы и социального учреждения Красносельского района после убийства девятилетнего мальчика

По подозрению в преступлении задержали Петра Жилкина. Он признался в убийстве и рассказал, что несколько раз ударил ребенка, а затем отвез его к пруду, привязал к трубам и утопил. В ночь на 3 февраля тело достали из водоема возле Нижнего Шингерского водопада в Ленобласти.