Охранник, погибший при нападении студента на индустриальный техникум в Анапе, — настоящий мужчина, который не растерялся в стрессовой ситуации и до конца выполнял свои обязанности. Об этом в беседе с 360.ru заявила директор учреждения.

«Он поступил как настоящий мужчина в такой стрессовой ситуации. Кто-то мог по-другому поступить — просто зайти в соседний кабинет и заблокироваться. Он именно выполнял свои обязанности до конца», — сказала она.

Техникум мужчина охранял четыре года — был сотрудником ЧОП, коллеги его любили, каждое утро охранник всех радушно приветствовал. У него остались мать, жена и дочка, которая живет в другом городе.

В АИТ предложили взять на себя расходы по организации похорон, а также оказать необходимую помощь родственникам. На территории техникума сделают памятное место, где установят фотографию охранника и положат цветы. Портрет разместят на стене памяти рядом с выпускниками, погибшими в зоне специальной военной операции.

В результате стрельбы один студент попал в больницу. С ним и его близкими администрация колледжа поддерживает тесный контакт.

Накануне один из студентов пришел в Анапский индустриальный техникум с оружием и начал стрелять. Его оперативно задержали полицейские, однако стрелок успел ранить двоих и убить охранника.

Ранее стало известно, что убитый сотрудник ЧОП посмертно станет лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна. Семья покойного получит миллион рублей.