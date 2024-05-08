Награды замминистра обороны Иванова принесли на заседание Мосгорсуда | 360°

Криминал 08 мая 2024, 15:04 Награды замминистра обороны Иванова принесли на заседание Мосгорсуда Защита замминистра Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами РИА «Новости»

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Представляющие интересы задержанного по делу о коррупции заместителя министра обороны Тимура Иванова адвокаты принесли на заседание Московского городского суда четыре пакета с наградами своего подзащитного. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

Журналист уточнил, что медали и грамоты несли два человека в пакетах с надписью «Армия России».

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Мосгорсуд рассмотрит требование адвокатов Иванова по смягчению меры пресечения. Сейчас бывший заместитель министра находится в следственном изоляторе «Лефортово».

Судья должен ознакомиться с данными, характеризующими обвиняемого, куда входят награды, грамоты и характеристики с работы.

Заседание закрыли от журналистов. Иванов примет участие в процессе по видеосвязи.

Заместителя министра обороны задержали 23 апреля по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Представляющий интересы фигуранта адвокат Тимур Мусаев заявил, что по версии следователей, подзащитный вступил в сговор с компаниями-подрядчиками Минобороны и предоставлял им контракты в обмен на бесплатный ремонт своих объектов недвижимости. Он подчеркнул, что Иванов своей вины не признал.