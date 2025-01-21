Мужчина, зарезавший девушку и бросивший ее тело в «Запорожце» Куценко, планировал свадьбу

Альберт Абдуллин, подозреваемый в убийстве женщины и спрятавший ее тело в автомобиле «Запорожец» российского актера Гоши Куценко, должен был жениться 17 января. Об этом сайту «Аргументы и факты» сообщила знакомая мужчины.

«Писал, что сейчас находится в Москве, работает и 17 января у него должна быть свадьба. Я его поздравила и говорю: „приглашай значит“. Но он ничего не ответил», — поделилась она.

По словам девушки, о предстоящем бракосочетании Абдуллин написал 2 января. При этом о будущей жене он ничего не рассказал. До этого в марте прошлого года мужчина сообщил знакомой, что вернулся с СВО.

В ночь на 19 января мужчина зарезал свою собутыльницу. После этого преступник спрятал тело в припаркованном автомобиле, который, как позже выяснилось, принадлежит Гоше Куценко. Актер выразил соболезнования родственникам убитой женщины и признался, что на момент трагедии находился не в столице.

Задержанный за убийство признал вину в полном объеме. Ранее он уже имел судимость за особо тяжкое преступление.