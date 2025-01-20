Появились подробности убийства женщины, чье тело нашли в машине Гоши Куценко
СК: обвиняемый в убийстве женщины в Москве имел судимость
В автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко, обнаружили тело женщины. Подозреваемого в убийстве уже задержали — он признал вину. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.
Что произошло на западе Москвы
Накануне во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в припаркованной машине нашли тело женщины с ножевыми ранениями. По данным столичной прокуратуры, расправу устроил мужчина, который распивал с жертвой алкоголь.
Предполагаемый преступник поссорился с женщиной и зарезал ее ножом, та скончалась. Подозреваемый спрятал тело в машине. Личность убитой еще предстоит установить.
Кому принадлежит автомобиль
Позже выяснилось, что машина, в которой нашли тело, принадлежит актеру Гоше Куценко. Последние два года голубой «Запорожец» артиста стоял брошенным, его двери были открыты, сообщил Telegram-канал Mash.
Куценко купил авто в июне 2019 года, откатал три сезона и оставил под тентом во дворе дома.
«Сам „Запорожец“ — прокаченный. Внутри кондей и автоматическая коробка передач. Как говорил Куценко, приобрёл он его из-за ностальгии. Со слов жильцов дома, машину не закрывали, двери были открыты», — написали авторы поста.
Что известно о подозреваемом
Подозреваемым в расправе над женщиной стал 30-летний безработный Альберт А. из Казани, сообщил Telegram-канал Shot.
«У него огромное количество судимостей: убийство, изнасилование, разбой, кража, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — следует из поста.
По данным Telegram-канала, предполагаемый убийца познакомился с жертвой на вокзале за несколько часов до преступления. Мужчина соблазнил женщину двумя розами и бутылкой водки — позже все это нашли на месте расправы.
Альберт мог зарезать свою жертву у дверей медцентра. Затем вероятный убийца тащил истекающую кровью женщину по асфальту в подворотню, где стоял заброшенный «Запорожец». В салоне автомобиля Куценко обнаружили использованное средство контрацепции и белый бюстгальтер. Предварительно, подозреваемый водил в брошенную машину и других маргиналок.
Задержание предполагаемого убийцы
По данным следствия, преступление произошло в ночь с 18 на 19 января, подозреваемого оперативно задержали. Расследованием уголовного дела занялся Дорогомиловский межрайонный отдел следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК по Москве.
«Фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления», — сообщила пресс-служба ведомства.
Следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.