Появились подробности убийства женщины, чье тело нашли в машине Гоши Куценко

В автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко, обнаружили тело женщины. Подозреваемого в убийстве уже задержали — он признал вину. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.

Что произошло на западе Москвы

Накануне во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в припаркованной машине нашли тело женщины с ножевыми ранениями. По данным столичной прокуратуры, расправу устроил мужчина, который распивал с жертвой алкоголь.

Предполагаемый преступник поссорился с женщиной и зарезал ее ножом, та скончалась. Подозреваемый спрятал тело в машине. Личность убитой еще предстоит установить.

Кому принадлежит автомобиль

Позже выяснилось, что машина, в которой нашли тело, принадлежит актеру Гоше Куценко. Последние два года голубой «Запорожец» артиста стоял брошенным, его двери были открыты, сообщил Telegram-канал Mash.

Куценко купил авто в июне 2019 года, откатал три сезона и оставил под тентом во дворе дома.

«Сам „Запорожец“ — прокаченный. Внутри кондей и автоматическая коробка передач. Как говорил Куценко, приобрёл он его из-за ностальгии. Со слов жильцов дома, машину не закрывали, двери были открыты», — написали авторы поста.