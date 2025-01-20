Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, признал вину

Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле Гоши Куценко, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь с субботы на воскресенье на Кутузовском проспекте в Москве ранее судимый 30-летний мужчина, выпивая со знакомой, поссорился с ней и несколько раз ударил ножом. От полученных ранений женщина умерла на месте. Затем он попытался спрятать тело в «Запорожце», припаркованном во дворе одного из домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

«Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», — сообщил обвиняемый на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Дорогомиловский суд выберет ему меру пресечения.