Куценко впервые прокомментировал ситуацию с найденным в его машине телом женщины

Куценко выразил соболезнования родным москвички, найденной в его машине

Актер Гоша Куценко выразил соболезнования родственникам женщины, труп которой полиция обнаружила в его машине в Москве. В опубликованном им видеоролике он признался, что на момент ЧП находился не в столице.

«Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции», — объяснил Куценко.

Артист также на камеру подтвердил, что полиция задержала подозреваемого.

«Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей», — отметил он.

Ранее правоохранители обнаружили в припаркованном на Кутузовском проспекте автомобиле труп женщины. На ее теле было множество ножевых ранений, СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Полиция заподозрила в совершении преступления знакомого убитой. По версии следствия, мужчина после распития алкоголя и ссоры зарезал москвичку, а затем спрятал тело в припаркованной во дворе машине, которая принадлежит известному актеру. Задержанный за убийство признал вину в полном объеме. По данным СК, мужчина ранее уже имел судимость за особо тяжкое преступление.