Задержанный за убийство женщины в «Запорожце» Гоши Куценко имел судимость

Следствие попросило суд отправить под арест подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле «Запорожец» актера Гоши Куценко на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

«Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, пьяный мужчина 1994 года рождения в ночь с 18 на 19 января зарезал свою знакомую возле дома на Кутузовском проспекте. Он ударил ее ножом 12 раз, после чего женщина скончалась на месте. Подозреваемый попытался скрыть следы преступления и спрятал труп в припаркованный автомобиль. Фигурант уголовного дела признал вину в полном объеме.

Ранее в машине Куценко обнаружили тело изрезанной женщины. Авто стоял во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте.