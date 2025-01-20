Задержанный за убийство женщины в «Запорожце» Гоши Куценко имел судимость

Следствие попросило суд отправить под арест подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле «Запорожец» актера Гоши Куценко на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.
«Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления», — отметили в ведомстве.
По версии следствия, пьяный мужчина 1994 года рождения в ночь с 18 на 19 января зарезал свою знакомую возле дома на Кутузовском проспекте. Он ударил ее ножом 12 раз, после чего женщина скончалась на месте. Подозреваемый попытался скрыть следы преступления и спрятал труп в припаркованный автомобиль. Фигурант уголовного дела признал вину в полном объеме.
Ранее в машине Куценко обнаружили тело изрезанной женщины. Авто стоял во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте.
Хинштейн призвал курских чиновников предупреждать о поездках за границу
Речь Трампа на инаугурации будет оптимистичной — СМИ
Пять самых популярных мест для крещенских купаний назвали в Подмосковье
Регоператор Чеховского кластера получил новую технику для вывоза мусора
Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, признал вину
Костюмированный заезд на коньках прошел в Богородском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте