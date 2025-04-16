Убитому после ссоры с дочерью москвичу проведут посмертную экспертизу

Специалисты проведут посмертную экспертизу мужчине, в убийстве которого заподозрили его 15-летнюю дочь. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, девочка-подросток зарезала отца в квартире на Бартеневской улице утром 15 апреля. Папа потребовал от старшей дочери оформить на себя кредит для погашения его долгов, но 20-летняя студентка отказалась выполнять его просьбу. Тогда мужчина избил ее. Младшая дочь, пытаясь защитить сестру, набросилась на мужчину с ножом.

Во время проведения следственных действий, допросов свидетелей и анализа показаний, правоохранители установили, что заявления подростка об избиениях со стороны отца нашли подтверждение. Сейчас 15-летнюю школьницу передали под временный присмотр родственникам.

Одна из соседок рассказала 360.ru, что не общалась с погибшим, но видела его и дочерей. Она заявила, что никогда не видела между ними конфликтных ситуаций и считала семью приличной.