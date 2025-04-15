15 апреля 2025 13:06 «Я тебя убью! Помогите!» В Москве школьница зарезала отца, защищая старшую сестру 0 0 0 Криминал

Семья

Москва

Квартиры

Рано утром 15 апреля в Москве школьница расправилась со своим отцом. Позже выяснилось, что причиной стал конфликт в семье. Подробности — в материале 360.ru.

Избил из-за кредита Изрезанное тело мужчины обнаружили в квартире жилого дома на улице Бартеневской. Предварительно установлено, что с ножом на него набросилась 15-летняя дочь, сообщила пресс-служба столичного СК. «В настоящее время осматривается место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве. По данным Telegram-канала Shot, погибшего звали Роман, ему 41 год. Он поругался с двумя дочерьми. Старшую — 20-летнюю студентку — он заставлял взять кредит в банке на сумму 1,4 миллиона рублей. Мужчина работал охранником и не мог закрыть предыдущие долги по микрозаймам.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Он первым схватился за нож, угрожал убить старшую дочку, избил и оттаскал ее за волосы, порезал ей руку. Происходящее увидела младшая сестра, она тоже побежала на кухню за ножом. Школьница набросилась на отца и стала бить его в шею. «Как рассказали девочки, у отца были проблемы с алкоголем. Роман постоянно попрекал дочерей, унижал их и бил. В полицию сестры обратиться боялись, отец им говорил, что это все равно бесполезно и они огребут от него еще больше», — написали авторы поста. Сестры звали на помощь Во время ссоры сестры звали на помощь соседей, но на их крики никто не откликнулся. Жительница дома, где произошла поножовщина, рассказала, что с самого утра из квартиры семьи доносились крики и шум. Одна из девушек кричала «помогите!» «Потом началась возня, что-то гремело, потом мужчина сказал: „Я тебя сейчас убью“», — заявила соседка. По словам жильцов, погибший не только выпивал, но и употреблял наркотики. «Кроме того, ранее Роман попадался на покупке амфетамина. Часто из квартиры доносилась громкая музыка — вероятно, в моменты запоев отца», — сообщил Shot.

При этом младшая дочь хорошо учится в школе, а старшая — в медицинском колледже. На их поведение никто никогда не жаловался. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. «Приступили к допросу дочерей погибшего. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства и мотивы, способствовавшие произошедшему», — сообщили в СК.