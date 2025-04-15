Семья москвича, которого зарезала дочь-подросток, была приличной. Об этом 360.ru рассказала соседка покойного Галина.

Женщина отметила, что не общалась с погибшим, но видела его и дочерей.

«Я его видела, нормальный был, спокойный человек, но чтобы с ним общаться — не было такого. Потому что у нас возраст… Я уже бабка 70 лет, а они молодежь. <… > Приличная семья, ничего не подумаешь», — отметила соседка.

Она не исключила, что в семье что-то назревало — ребенок не стал бы просто так бросаться на отца с ножом.

Убийство произошло в квартире на Бартеневской улице в Москве. По предварительным данным, родственники поссорились — отец избил старшую дочь из-за того, что та отказалась брать на себя миллионный кредит. Младшая девочка вступилась за сестру и напала на папу с ножом. По словам соседей, мужчина выпивал и даже употреблял наркотики. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.