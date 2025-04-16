Зарезавшую своего отца школьницу из Москвы передали под присмотр родственникам

Следователи передали 15-летнюю школьницу, которая накануне зарезала своего отца, под временный присмотр родственникам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГСУ СК России.

«Несовершеннолетняя передана под присмотр своим родственникам. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — сообщили в ведомстве.

Во время следственных действий, допросов свидетелей и анализа показаний, правоохранители установили, что заявления подростка об избиениях со стороны отца нашли подтверждение.

Девочка-подросток расправилась с отцом в квартире на Бартеневской улице утром 15 апреля. По предварительным данным, папа требовал от 20-летней студентки оформить на себя кредит для погашения своих долгов, но, получив отказ от старшей дочери, он избил ее. Младшая дочь, пытаясь защитить девушку, набросилась на мужчину с ножом.

В разговоре с 360.ru одна из соседок рассказала, что не общалась с погибшим, но видела его и дочерей. Она поделилась, что никогда не видела между ними конфликтных ситуаций и считала семью приличной.