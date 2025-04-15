Стало известно о долгах москвича, которого зарезала 15-летняя дочь

Житель Москвы, которого зарезала 15-летняя дочь, в 2023 году задолжал одному из банков столицы более 80 тысяч рублей. Об этом сообщил источник 360.ru.

Два года назад «Москомприватбанк» взыскивал с отца двух девочек задолженность по кредитному договору в размере 81 297 рублей и 22 копеек. Сумма основного долга превысила 40 тысяч рублей.

«Двадцать пять тысяч триста двадцать семь рублей 79 копеек — задолженность по процентам за пользование кредитом; 8778 рублей 22 копейки — комиссия на несвоевременное внесение минимального платежа; 2500 рублей — штраф; 3752 рубля 25 копеек — за просрочку процентов, и государственная пошлина в размере 2638 рублей 92 копейки», — рассказал источник.

Девочка-подросток расправилась с отцом, вступившись за старшую сестру. Папа требовал от 20-летней студентки оформить на себя кредит для погашения своих долгов, но девушка отказалась. Тогда отец избил ее — младшая сестра набросилась на него с ножом. СК возбудил уголовное дело об убийстве.